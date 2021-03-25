Байден заявил о желании баллотироваться на второй срок

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерение баллотироваться на второй срок. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году.

Об этом заявил Байден во время пресс-конференции.

«Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это», — заявил американский президент.

Байден стал президентом США по итогам выборов осенью 2020 года, в которых он одержал победу над экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом. Байдену 78 лет, и он уже самый старый президент в истории США.

По мнению издания The Hill, Джо Байден представляется единственным политиком-демократом, способным противостоять Трампу, если тот захочет вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.