Байден заявил о желании баллотироваться на второй срок

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерение баллотироваться на второй срок. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году.
Об этом заявил Байден во время пресс-конференции.
«Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это», — заявил американский президент.
Байден стал президентом США по итогам выборов осенью 2020 года, в которых он одержал победу над экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом. Байдену 78 лет, и он уже самый старый президент в истории США.
По мнению издания The Hill, Джо Байден представляется единственным политиком-демократом, способным противостоять Трампу, если тот захочет вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.
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