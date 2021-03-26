Навальный рассказал о своем самочувствии

Находящийся в заключении во Владимирской области российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о состоянии своего здоровья, в частности о том, что испытывает сильные боли в спине, и о том, что его нога «потеряла чувствительность». Рассказ оппозиционера опубликован в его Instagram.

Навальный начал с воспоминания о совете бывшего главы ЮКОСа Михала Ходорковского, который десять лет провел в колонии. «Там главное — не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь — умрешь», — передал оппозиционер слова Ходорковского.

«Вот познаю теперь эту истину сам. Случилась такая неприятность — сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться. Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в „аквариуме“ и часами хожу. Потому что я мог либо стоять, либо лежать. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и „пеналах“ в скрюченном виде», — написал Навальный.

«Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат. А не лечат. Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают», — продолжил он.

По словам Навального, «осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность».

В конце Навальный пошутил, что, «если жизнь дала лимоны, делай из них лимонад», и описал себя в виде пирата с деревянной ногой. «Согласитесь, это будет круто. Только вот не знаю, где достать пиратского попугая на плечо. Ну, может, будут пролетать над нашей зоной, тогда поймаю одного», — написал основатель ФБК.

Ранее адвокат Ольга Михайлова, посетившая Навального в колонии, оценила состояние здоровья своего подзащитного как «крайне неблагополучное». По ее словам, он «испытывает сильные боли в спине, в правой ноге». Она сообщила, что Навального обследовали врачи, ему сделали МРТ, но диагноз не сказали. «Лечение оставлено то же — две таблетки ибупрофена», — добавила адвокат.

Пресс-бюро управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области заявило, что врачи осмотрели заключенного 24 марта и оценили состояние Навального как «стабильное, удовлетворительное».

Накануне ФБК опубликовал копии двух жалоб, которые Навальный подал на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Он заявил, что ему отказывают в медицинской помощи, не пропускают врача-специалиста, который готов оказать ему помощь, и не сообщают результатов обследования. «Считаю, что ухудшение моего состояния здоровья — это прямое следствие действий и бездействия сотрудников органов ФСИН, осознанно направленных на отказ в должной медицинской помощи и подрыв моего здоровья», — говорилось в заявлении Навального.

Кроме того, оппозиционер рассказал, что сотрудники колонии применяют к нему «пытки бессонницей». По словам Навального, к нему восемь раз за ночь приходит сотрудник колонии, будит его и снимает на камеру как склонного к побегу и при этом говорит вслух на камеру, что он делает. Навальный попросил Краснова и Калашникова проверить происходящее и принять меры.