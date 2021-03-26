На Донбассе погибли 4 военнослужащих ВСУ

Четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли в результате обстрела незаконных вооружённых формирований в Донецкой области в районе населённого пункта Шумы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Фейсбуке.

«Сегодня, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“.

В результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», — отмечается там.

До этого о смерти украинских военных сообщил на странице Фейсбук журналист Юрий Бутусов.

«В 13.45 российские войска обстреляли из минометов группу украинских военнослужащих в районе поселка Шумы. В результате обстрела погибло 4 украинских военнослужащих», — сообщал Бутусов.