Крымчанке дали 12 лет якобы за шпионаж в пользу Украины

Городской суд Севастополя приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима крымчанку, которую признали виновной в шпионаже.

В сообщении суда указывается, что уроженка Бахчисарая якобы сотрудничала с Главным управлением разведки министерства обороны Украины и собирала информацию об отдельном авиационном полку Черноморского флота, ключам к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время.

«Приговором Севастопольского городского суда гражданка Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год. Уголовное дело было рассмотрено Севастопольским городским судом в закрытом режиме, в связи с тем, что в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну», — отмечается там.