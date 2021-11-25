Спецслужбы Польши задержали российского шпиона

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 66-летнего гражданина страны по подозрению в содействии шпионской деятельности в пользу РФ. Об этом сообщило в четверг Польское агентство печати.

«Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России», — цитирует Польское агентство печати пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына. По его утверждению, поляк «действовал в ущерб интересам Республики Польша».

Жарын отметил, что задержанный не признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры Польши, Радослав С. (фамилия по польским законам не называется) был задержан 21 ноября. Следователи полагают, что он помогал ранее задержанному по делу о шпионаже в пользу иностранной разведки Марчину К. Согласно материалам, собранным АВБ, вышеупомянутый гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами России. Задержанный признался во вменяемых ему действиях.