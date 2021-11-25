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Спецслужбы Польши задержали российского шпиона

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Спецслужбы Польши задержали российского шпиона

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 66-летнего гражданина страны по подозрению в содействии шпионской деятельности в пользу РФ. Об этом сообщило в четверг Польское агентство печати.

«Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России», — цитирует Польское агентство печати пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына. По его утверждению, поляк «действовал в ущерб интересам Республики Польша».

Жарын отметил, что задержанный не признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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По информации прокуратуры Польши, Радослав С. (фамилия по польским законам не называется) был задержан 21 ноября. Следователи полагают, что он помогал ранее задержанному по делу о шпионаже в пользу иностранной разведки Марчину К. Согласно материалам, собранным АВБ, вышеупомянутый гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами России. Задержанный признался во вменяемых ему действиях.

Россия, Польша, шпионаж
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