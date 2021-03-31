Власти США и Великобритании расследуют скандал с инвестфондом Archegos Capital

Ситуацию вокруг американского инвестфонда Archegos Capital начали изучать финансовые регуляторы США и Великобритании. На прошлой неделе стало известно, что ряд ведущих мировых банков выставил на продажу пакеты акций, связанные с Archegos Capital. Это привело к обвалу котировок компаний, долями в которых владел через фонд его владелец, финансист Билл Хванг.

Компании, чьи бумаги участвовали в распродаже — ViacomCBS, Discovery, Baidu, другие ИТ- и медиакомпании США и Китая,— потеряли $33 млрд капитализации. Затем банки Credit Suisse Group и Nomura Holdings заявили, что могут понести существенные финансовые потери из-за проблем одного своего клиента в США. Ни одна из финансовых компаний не стала уточнять имя клиента, однако The Wall Street Journal связывает проблемы компаний с фондом Archegos. Позже о вероятных потерях заявил Mitsubishi UFJ Securities Holdings, оценивший свои возможные потери в $300 млн.

По оценкам аналитиков, опрошенных Reuters, потери банков от событий вокруг фонда могут принести им убытки от $6 млрд до $10 млрд. Теперь Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Управление США по контролю в финансовой индустрии (FINRA), а также британское Управлению по финансовому надзору (FCA) начали собирать информацию у банкиров и брокеров. Сами регуляторы не разглашают суть своих встреч, однако, по данным СМИ, они пытаются выяснить, не могут ли риски распространиться на других участников рынка и рынок в целом. Американский сенатор Элизабет Уоррен уже призвала регуляторов к тому, чтобы «их деятельность была прозрачной, а контроль над рынком таким, чтобы крах какого-нибудь следующего хедж-фонда не обрушил экономику».