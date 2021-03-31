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Еврокомиссия подала судебный иск против Польши

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Еврокомиссия подала судебный иск против Польши

Еврокомиссия объявила о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши из-за нарушения прав судей и принципа независимости судебной системы в этой стране. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

«Еврокомиссия приняла важное решение по защите прав судей и правового государства в Польше, Еврокомиссия приняла решение о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши, — заявил он. — Это часть процедуры устранения нарушений в польском законе о реформе судебной системе, который вступил в силу в феврале 2020 года. Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений Польши в апреле 2020 года».

Рейндерс подчеркнул, что закон о реформе судебной системе Польши подрывает принцип независимости судебной системы и позволяет оказывать давление на судей, рискующих увольнением по решению государства. По его словам, вопрос об иммунитете судей каждая страна ЕС решает самостоятельно, однако принципы ЕС требуют, чтобы любые решения об отмене иммунитета судей принимались не государством, а независимым органом. В своем иске Еврокомиссия требует отмены закона о реформе судебной системы или приостановке его действия с немедленной отменой всех положений, касающихся приостановки полномочий судей.

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Закон о реформе судебной системы предполагает, в частности дисциплинарную ответственность судей за действия политического характера. Верховный суд Польши отмечал, что реформа может привести к исключению страны из Европейского союза.

Еврокомиссия достаточно регулярно подает против стран ЕС иски в Европейский суд юстиции, однако обычно они касаются нарушений достаточно узких технических норм ЕС. Этот иск носит беспрецедентный характер, поскольку касается политических вопросов и проблемы взаимоотношений различных ветвей власти в одной из стран ЕС.

Польша, ЕС, Еврокомиссия
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