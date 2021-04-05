Войти
Зеленский рассчитывает привлечь Катар к модернизации украинских портов
официально
Зеленский рассчитывает привлечь Катар к модернизации украинских портов
Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях
резонанс
Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

фондовый рынок
RSS

Американские индексы обновили исторические максимумы

345
Американские индексы обновили исторические максимумы

Сегодня, 5 апреля, американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones обновили исторические максимумы: S&P 500 вырос на 1,4%, до 4077 пунктов, Dow Jones — на 1,2%, до 33 559 пунктов. Еще один индекс, NASDAQ, также увеличился — на 1,4%, до 13 664 пунктов.

Рост индексов связан с публикацией в понедельник сразу нескольких экономических отчетов с хорошими результатами за март. Первым из них стал отчет об уровне безработицы и трудоустройства, из которого следует, что за март в США было создано 916 тыс. рабочих мест — это самое значительное количество с августа прошлого года. Уровень безработицы в этот период несколько снизился — на 0,2 процентного пункта, до 6%.

Другим поводом для оптимизма инвесторов стали данные по индексу деловой активности в сфере услуг, представленные Институтом управления поставками. Индекс довольно сильно вырос — с 55,3% в феврале до 63,7% в марте, оказавшись также существенно лучше ожиданий аналитиков — они прогнозировали 59,2%. Значения индекса выше 50% указывают на рост сферы.

Читайте также: Жителей Великобритании начнут выпускать в турпоездки за рубеж

Восстановление сектора услуг, особенно сильно пострадавшего от пандемии, отставало от роста промышленности, поэтому инвесторы оптимистично отреагировали на рост этой сферы.

Dow Jones, S&P 500
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны. И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой. И пытаться добиться высоких результатов. Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016