Жителей Великобритании начнут выпускать в турпоездки за рубеж

Правительство Великобритании рассчитывает, что граждане страны вновь смогут совершать турпоездки за рубеж с 17 мая. Об этом объявил в понедельник на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Мы надеемся, что сможем это сделать с 17 мая, однако не хотелось бы становиться заложниками фортуны и недооценивать трудности, с которыми сталкиваются сейчас некоторые из тех государств, которые наши граждане хотели бы посетить. Мы не хотим, чтобы вирус был повторно завезен в нашу страну, а сейчас в других частях мира число случаев заражения со всей очевидностью растет. Необходимо это учитывать и быть реалистами», — подчеркнул глава правительства.

Джонсон подтвердил, что новый этап ослабления карантинных ограничений начнется в стране 12 апреля. Будут открыты магазины, спортивные клубы, зоопарки, кемпинги, такие учреждения, как парикмахерские, пивные сады и другие места, обслуживающие на открытом воздухе.

«Я сам в понедельник, 12 апреля, пойду в паб и с осторожностью, но необратимо подниму пинту пива», — сказал Джонсон, перефразировав основной посыл правительства о необратимости вводимых изменений.

Премьер также отметил, что сейчас ничего не указывает на препятствия в продолжении отмены карантинных ограничений. «Мы не видим ничего в нынешних данных, что может заставить нас отойти от нынешнего плана», — сказал Джонсон.

Третий этап послаблений намечен на 17 мая, когда пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу, откроются музеи, отели. 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.

В борьбе с коронавирусом британское правительство придает ключевое значение кампании по вакцинации, которая началась 8 декабря 2020 года. В Великобритании первая доза вакцины введена уже 31,58 млн человек. Это больше 47% населения королевства и свыше 58% совершеннолетних британцев. Второй дозой к настоящему моменту привиты 5,4 млн человек, так как власти приняли решение увеличить интервал между двумя инъекциями до трех месяцев, чтобы успеть вакцинировать как можно больше людей на ранних этапах.

Согласно распространенным в понедельник данным, число летальных исходов, зафиксированных за последние сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, составило 26, за сутки отмечено без малого 2,8 тыс. случаев заражения.

Днем ранее британские власти сообщили о 2,3 тыс. случаев заражения, что стало минимумом с 5 сентября, и 10 смертях. В последние семь дней в среднем в стране отмечается меньше 40 связанных с коронавирусом смертей за сутки (на 44% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом).