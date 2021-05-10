Dow Jones установил новый рекорд, впервые превысив отметку в 35000 пунктов

Dow Jones Industrial Average уверенно растет на торгах в понедельник, значение индекса впервые превысило отметку в 35000 пунктов, сообщает Интерфакс.

S&P 500 колеблется между ростом и снижением в ходе торгов, Nasdaq Composite опускается.

Лидерами роста среди компаний Dow Jones в понедельник являются Walgreens Boots (+1,5%), Dow Inc. (+1,6%), а также Chevron Corp. (+1,9%) и Coca-Cola Co. (+1,5%).

Акции технологических компаний, тем временем, дешевеют, что толкает вниз S&P 500 и, особенно, Nasdaq.

Стоимость бумаг Microsoft Corp. опустилась на 0,4%, Amazon.com Inc. — на 1,8%, Alphabet Inc. — на 2,1%.

Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые больше других выиграют от снятия карантинных ограничений, в том числе представителей туристического сектора и сферы развлечений, и не хотят вкладывать средства в бумаги существенно подорожавших технологических компаний, пишет Dow Jones.

Опасения, связанные с тем, что усиление инфляции сократит прибыли технологических компаний, также удерживают инвесторов от вложения средств в этот сектор. Рост цен на сырье, проблемы в цепочках поставок, а также дефицит полупроводниковых компонентов увеличивают производственные затраты, что скажется как на клиентах компаний, так и на корпоративных прибылях, отмечает главный аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.

В то же время фон для рынка акций является позитивным, пишет MarketWatch. Разочаровывающий отчет по рынку труда США, опубликованный в минувшую пятницу, говорит в пользу сохранения масштабных стимулирующих программ, которые реализует Федеральная резервная система (ФРС).

«Данные по рынку труда говорят о неожиданной паузе в его восстановлении в тот момент, когда многие другие индикаторы указывают на ускорение экономического подъема», — отмечают эксперты Credit Suisse.

«Эти данные означают отсрочку любых разговоров о сокращении объемов стимулирования до тех пор, пока восстановление занятости не станет более очевидным», — говорится в обзоре Credit Suisse.

Как сообщило в пятницу Минтруда, количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце выросла до 6,1% с 6%. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.

Трейдеры продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности. На данный момент, по данным FactSet, 88% компаний индекса S&P 500 опубликовали отчеты за первый квартал. Как отмечает главный аналитик по корпоративной отчетности FactSet Джон Баттерс, прибыли компаний в минувшем квартале выросли максимальными темпами с первого квартала 2010 года.

Стоимость бумаг сети отелей Marriott International Inc. снизилась в ходе торгов на 2,4%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети в первом квартале 2021 года зафиксировал чистый убыток в размере $11 млн по сравнению с чистой прибылью в $31 млн за тот же период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,1 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,04 на акцию. Тем временем квартальная выручка Marriott упала на 50,5%, до $2,32 млрд, что оказалось хуже среднего прогноза рынка на уровне $2,38 млрд.

Цена акций производителя продуктов питания Tyson Foods Inc. опустилась на 2,5% — несмотря на то, что чистая прибыль и выручка компании во втором финквартале превзошли ожидания аналитиков. Чистая прибыль Tyson Foods в минувшем квартале выросла на 26%, до $476 млн, или $1,3 на акцию. Скорректированная прибыль составила $1,34 на акцию при среднем прогнозе рынка в $1,15 на акцию. Выручка Tyson Foods увеличилась на 4%, до $11,3 млрд (консенсус-прогноз — $11,19 млрд).

Компания предупредила, что рост цен ее поставщиков, вероятно, создаст давление на показатели маржи во второй половине текущего фингода.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялся на 235,26 пункта (0,68%) и составил 35013,02 пункта.

Standard & Poor’s 500 увеличился на 0,35 пункта (0,01%) — до 4232,95 пункта.

Nasdaq Composite потерял 173,44 пункта (1,26%) и составил 13578,8 пункта.