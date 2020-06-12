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Индексы США обвалились на фоне плохих новостей

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Индексы США обвалились на фоне плохих новостей

Основные американские фондовые индексы резко снизились на опасениях участников рынка по поводу второй волны коронавируса COVID-19 и прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) по ВВП США.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 6,9%. Он снизился на 1861,82 пункта до отметки в 25128,17.

Индекс S&P 500 просел на 188,04 пункта (5,89%) и достиг 3002,10.

Индекс NASDAQ упал на 5,27%, опустившись на 527,62 пункта до 9492,73.

Как отмечает CNN, все три индекса показали худшие результаты с 16 марта. Тогда резкое падение было обусловлено опасениями по поводу того, как пандемия повлияет на экономику.

Телеканал сообщает, что сейчас резкое падение индексов произошло на фоне роста числа случаев заражения и смертей от коронавируса COVID-19 в США. Вторая волна инфекции может заставить многие предприятия закрыться снова сразу после их открытия, утверждает CNN.

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Накануне,10 июня, ФРС впервые с декабря прошлого года опубликовала прогноз для экономики США. Регулятор ожидает падения ВВП страны на 6,5% в текущем году. Согласно обновленному прогнозу, американская экономика вырастет на 5% в следующем году и на 3,5% в 2022-м. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным в истории страны.

 

Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, фондовые индексы, коронавирус
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