CNN сообщил о беспрецедентном наращивании военной мощи России в Арктике

Россия активно развивает в Арктике военные базы для дислокации новейших видов вооружения, в том числе для подводного ядерного беспилотника «Посейдон». К такому выводу пришли эксперты CNN, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

«Россия скапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие в регионе, недавно освободившемся ото льда из-за климатических изменений, в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу», — говорится в публикации.

Телеканал пришел к выводу, что Россия активно развивает арктические военные базы, названные «трилистником» из-за похожего по форме на это растение главного здания базы.

«Спутниковые снимки показывают медленное и методичное укрепление аэродромов и баз «трилистник» в нескольких местах вдоль арктического побережья России за последние пять лет», — говорится в сообщении.

В CNN сообщили, что на фотографиях также есть подземные хранилища, построенные, по всей видимости, специально для «Посейдонов». Кроме того, в объектив спутников попали новые радиолокационные станции недалеко от Аляски, авиабазы в районах Крайнего Севера.

Телеканал со ссылкой на источники в Минобороны США сообщает, что власти США обеспокоены усилением военной мощи России. Они предполагают, что новые базы и средства вооружения могут использоваться не только для законной защиты границ страны, но и для установления фактического контроля над всеми районами Арктики.

Беспилотная атомная подлодка «Посейдон» (ранее проект назывался «Статус-6») была засекречена до 2018 года. В 2015 году произошла утечка информация о ее разработке, когда журналисты из кремлевского пула случайно сняли документы во время совещания президента Владимира Путина с военными.

«Посейдон» представляет собой ядерную самонаводящуюся торпеду, запуск которой производится с материнской подводной лодки. Испытания такой лодки Минобороны начал летом прошлого года.

Основной боевой задачей ядерного подводного беспилотника является доставка ядерного заряда к берегам вероятного противника для разрушения береговой инфраструктуры, создания радиоактивного загрязнения, цунами и других последствий.

В Госдепартаменте США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с этой и другими новыми военными разработками России, называя «Посейдон» «ужасным оружием».