Богатые страны скупили более половины вакцин в мире

В общей сложности страны мира заключили контракты на поставки 8,6 млрд доз вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют подсчеты Duke Global Health Innovation Center при Дьюкском университете (США). Самая популярная — вакцина компании AstraZeneca, всего в мире было зарезервировано 2,4 млрд доз этого препарата. На втором месте — вакцина Pfizer с показателем 1,5 млрд. По подсчетам экспертов, производители российской вакцины «Спутник V» поставят на рынок 303 млн доз, китайской Sinovac — 480 млн.

Как указывают исследователи Duke Global Health Innovation Center, на страны с высокими доходами приходится 4,6 млрд доз, или 53% всех закупок вакцин в мире. На страны с доходами выше среднего приходится 17% закупок, на страны со средним достатком и с достатком ниже среднего — 16%. Оставшаяся доля приходится на закупки через механизм COVAX под эгидой ООН, направленный на предоставление всем странам равноправного доступа к вакцинам.

Согласно классификации Всемирного банка, к странам с высокими доходами принадлежат государства с ВВП на душу населения выше $12,5 тыс. (США, ЕС, Великобритания, Гонконг и др.). Страны с доходом выше среднего имеют подушевой ВВП в районе $4–12,5 тыс. (Китай, Бразилия, Беларусь и др.), страны с доходами ниже среднего — $1–4 тыс. (Индонезия, Непал и др.).

В общей сложности в 2021 году производители вакцин имеют потенциал для производства порядка 12 млрд доз вакцин, прогнозируют эксперты Duke Global Health Innovation Center. При этом пока подписаны контракты на поставки только 8,6 млрд доз. Больше всех доз зарезервировала Европейская комиссия от имени 27 стран ЕС — 1,8 млрд, на втором месте — США с 1,2 млрд, на третьем — Африканский союз с 680 млн, на четвертом — Великобритания (457 млн), на пятом — Бразилия (370 млн).

Как отмечают в Duke Global Health Innovation Center, некоторые страны, в частности члены ЕС, Британия и Канада, закупили больше вакцин, чем требуется для вакцинации их населения. К примеру, при населении 375 млн человек ЕС закупил 1,8 млрд вакцин. Это было сделано для уверенности, что портфель вакцин этих стран диверсифицирован и они смогут получить требуемые дозы даже в случае, если один из производителей столкнется с проблемами (так, поставки в ЕС вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca уже выбились из графика).