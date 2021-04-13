Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока-2»

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe потребовала от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии. Об этом говорится в сообщении на сайте организация.

«Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства „Северного потока — 2“. Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее », — заявили в Deutsche Umwelthilfe.

Изначально регулятор выдал разрешение в января этого года, однако экологи его оспорили днем позже. Тогда против выдачи разрешения, кроме Deutsche Umwelthilfe, также выступила негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (Naturschutzbund Deutschland, NABU).

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отклонило этот протест 1 апреля. Теперь природоохранная организация добивается запрета на строительство через суд, считая неправомерным выданное в начале года разрешение.