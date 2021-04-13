В российском МИДе назвали США противником России

США являются противником России, но любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, передает ТАСС.

«США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене», — сказал российский дипломат, добавив, что других «элементов» в подходах к России Москва не видит.

Он также сообщил, что Россия намерена отстаивать на Донбассе «интересы русскоязычного населения», как и раньше, несмотря на заявления со стороны США об ответственности за это.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о том, что Россию ждут последствия из-за ее агрессивных действий на границе с Украиной.