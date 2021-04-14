В Египте в результате ДТП с автобусом погибли 20 человек

На юге Египта в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем погибло 20 человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Минздрава страны.
В ведомстве рассказали, что пострадавших госпитализировали. У них были зафиксированы синяки и переломы.
По данным СМИ, авария произошла на трассе Асьют — Красное море. Водитель автобуса, ехавший из Каира в Сохаг не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости врезался в него. В результате удара автомобили загорелись.
В спасательных работах было задействовано более 30 бригад скорой помощи.
Напомним, 13 апреля в отдаленном районе Анд в Перу перевернулся автобус в результате чего также погибли 20 человек. По данным властей, причиной ДТП могло стать превышение скорости, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.
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