В Египте в результате ДТП с автобусом погибли 20 человек

На юге Египта в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем погибло 20 человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Минздрава страны.

В ведомстве рассказали, что пострадавших госпитализировали. У них были зафиксированы синяки и переломы.

По данным СМИ, авария произошла на трассе Асьют — Красное море. Водитель автобуса, ехавший из Каира в Сохаг не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости врезался в него. В результате удара автомобили загорелись.

В спасательных работах было задействовано более 30 бригад скорой помощи.

Напомним, 13 апреля в отдаленном районе Анд в Перу перевернулся автобус в результате чего также погибли 20 человек. По данным властей, причиной ДТП могло стать превышение скорости, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.