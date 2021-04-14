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В США назвали причину тромбоза после прививки Johnson & Johnson

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В США назвали причину тромбоза после прививки Johnson & Johnson

Причиной появления тромбов после вакцинации от коронавируса препаратом американской компании Johnson & Johnson может быть редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов. Об этом, как передает CNN, заявил глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Питер Маркс.

«У нас нет точной причины, но возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора, который в крайне редких случаях дает иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов и появлению сгустков крови», — сказал он.

По словам исполняющей обязанности главы FDA Джанет Вудкок, на данный момент это «основная версия», которую проверяют специалисты.

В то же время в управлении напомнили, что случаи образования тромбов после вакцины Johnson & Johnson очень редки, а о подобном побочном эффекте сообщалось и после использования других препаратов, в частности вакцины британо-шведской компании AstraZeneca.

Обе эти вакцины — компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca — векторные. В качестве вектора, или транспорта для доставки части коронавируса в организм человека, в них используется аденовирус. Отличаются они в том числе тем, что в основе вакцины Johnson & Johnson лежит аденовирус человека, у AstraZeneca — аденовирус шимпанзе.

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FDA начал проверку вакцины Johnson & Johnson после того, как у шести привившихся образовались тромбы. Симптомы проявились у женщин в возрасте от 18 до 48 лет: одна из них умерла, другую госпитализировали в критическом состоянии. Вслед за американским регулятором проверкой безопасности вакцины занялся и европейский.

На фоне сообщений о случаях образования тромбов после прививки Johnson & Johnson власти США рекомендовали приостановить вакцинацию этим препаратом. По данным FDA, к 12 апреля в стране было введено около 6,8 млн доз вакцины. Позже Johnson & Johnson также сообщила о приостановке поставок своего препарата в Европу.

США, Johnson & Johnson
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