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США ввели новые санкции против РФ – среди них запрет на операции с госдолгом и высылка дипломатов

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США ввели новые санкции против РФ – среди них запрет на операции с госдолгом и высылка дипломатов

Президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкции против России. В сообщении на сайте Белого дома введение новых санкций объясняется стремлением «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».

В соответствии с указом Байдена, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.

Причем санкции в отношении российского госдолга могут быть расширены.

«Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга России в случае необходимости», — отметили в Белом доме.

В рамках нового пакета санкций против России Белый дом объявил и о высылке из США десяти сотрудников российской дипломатической миссии.

«Соединенные Штаты высылают десять человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В состав персонала входят представители российских спецслужб», — говорится в указе президента Джо Байдена.

Также под рестрикции подпали 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с вмешательством России в выборы США, и ряда участников проекта строительства Керченского моста и некоторых должностных лиц в Крыму.

Под рестрикции подпал и уже находящийся в американском черном списке первый замруководителя администрации президента РФ Громов.

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Минфин ввел санкции и против информационных агентств SouthFront, «Ньюсфронт», «Инфорос», а также Фонда стратегической культуры РФ.

Россия, США, санкции
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