ФБР каждые десять часов открывает новое расследование против Китая

ФБР США проводит в отношении Китая более 2 тыс. различных расследований, открывая новое китайское «дело» каждые десять часов. Об этом, как сообщила в четверг, телекомпания CNN, заявил в среду на слушаниях в специальном сенатском комитете по разведке Конгресса США глава ФБР Кристофер Рей.
Он отметил, что в настоящее время ни одна страна мира не представляет для экономической безопасности Соединенных Штатов и демократических идеалов большей угрозы, чем Китай, возможности которого по оказанию влияния на американские институты являются, по словам Рея, «значительными, широкими и непреходящими».
По данным ФБР, Китай проводит на территории США операцию под названием Foxhunt («Охота на лис»), осуществляя «скоординированные противоправные действия» по запугиванию и шантажу проживающих в Соединенных Штатах этнических китайцев. «Это является демонстрацией того, насколько сложной и многосторонней является эта угроза», — сказал он.
Выступившая на тех же слушаниях директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Китай обладает «значительными кибервозможностями», которые, в случае их использования КНР, могут «как минимум вызвать местные и временные сбои в функционировании жизненно важной инфраструктуры внутри Соединенных Штатов».
Отметим, что власти Китая отвергают все подобные утверждения американских властей, объясняя их появление «тайными намерениями» Вашингтона в отношении Пекина.
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