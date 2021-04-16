«Подпели США»: Россия высылает пять польских дипломатов

Россия в ответ на высылку Польшей российских дипломатов вышлет пять польских дипломатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», — указали в дипведомстве.

Накануне власти Польши объявили трех дипломатов РФ персонами нон грата.

О том, что Россия ответит Польше аналогичным образом ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. Кроме того, Лавров объявил о высылке из страны 10 членов американской дипмиссии.