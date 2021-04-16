Байден переживает, что Россия оказалась «за пределами мирового сообщества»

Президент США Джо Байден считает, что Россия оказалась «за пределами» мирового сообщества, и рассматривает предстоящий саммит с российским коллегой Владимиром Путиным в качестве моста, чтобы вернуть ее назад, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях. У нас сейчас формат „большой семерки“, а не „большой восьмерки“... Предложение президента (о проведении саммита) — это мост назад. Он полагает, что в интересах России его принять», — сказала Псаки в ходе брифинга.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.

США 15 апреля ввели новые санкции против России и заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии.