Россия закрыла небо над Крымом и прилегающей акваторией

Россия ограничила полеты авиации над южной частью аннексированного Крыма и прилегающей акваторией Черного поря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международное сообщение для пилотов (NOTAM).
«Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов», — цитирует документ агентство.
Согласно данным NOTAM, в зону ограничений входит воздушное пространство над южной частью Крыма от Севастополя до Феодосии. Также закрывается для полетов зона над прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.
На прошлой неделе Минобороны РФ уже приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на полгода, с 24 апреля по 31 октября. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. МИД Украины называл это решение нарушением норм и принципов международного права. Озабоченность в связи с ограничением мореплавания высказывали Вашингтон и НАТО.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016