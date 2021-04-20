Лукашенко заявил о трех братских народах

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его позиция по Украине остается неизменной. Он уверен в возможности урегулирования ситуации на Донбассе, если следовать минским соглашениям.

Об этом он заявил на встрече с нардепом от украинской партии «Слуга народа» Евгением Шевченко, сообщает «БелТА».

По его словам, в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее.

«Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. На пользу народов. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного», — заявил он.

Лукашенко считает, что урегулировать ситуации на Донбассе можно, но только следуя минским соглашениям.

Отметим, что первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко прокомментировал визит парламентария от СН Евгения Шевченко к президенту Беларуси Александру Лукашенко. СН будет требовать объяснений от члена фракции. Об этом Корниенко заявил в комментарии РБК-Украина.

«Мы Евгения туда не отправляли. Это его личная инициатива. И насколько я понимаю, Офис (президента, — ред.) тоже не отправлял, МИД не отправлял. Есть постановление ВР, где мы достаточно четко высказались в отношении белорусских вопросов, это собственно его инициатива, его определенная позиция индивидуальная», — отметил нардеп.

Замглавы фракции подчеркнул, что «Слуга народа» будет требовать от Шевченко объяснений по возвращении.

«Когда он вернется, у нас будет на следующей неделе работа уже в парламенте, то я думаю, возможно, в рамках каких-то встреч или в онлайн-формате наша фракция может у него требовать определенные объяснения его таких действий», — сказал депутат.

Шевченко сегодня провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи.

Лукашенко заявил, что «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят».