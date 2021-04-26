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РФ вошла в пятерку мировых лидеров по военным расходам

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РФ вошла в пятерку мировых лидеров по военным расходам

В 2020 году военные расходы в мире превысили $1,98 трлн, что на 2,6% выше показателей предыдущего года, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). В пятерку лидеров по тратам вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на них пришлось 62% от всех мировых военных расходов.

По данным SIPRI, из-за экономических последствий пандемии коронавируса мировой ВПП за прошлый год сократился на 4,4%. "В результате доля военных расходов в ВВП — так называемое военное бремя — достигла 2,4% в 2020 году по сравнению с 2,2% в 2019 году. Это был самый большой рост военного бремени в годовом исчислении со времен мирового финансово-экономического кризиса 2009 года«,— говорится в пресс-релизе института.

Несмотря на рост военных расходов во всем мире, некоторые страны перераспределили часть денег, которые планировалось потратить на вооружение, на борьбу с пандемией, в числе этих стран — Чили и Южная Корея, пишет SIPRI. Другие страны, в том числе Бразилия и Россия, потратили на военные расходы в 2020 году «значительно меньше», чем изначально рассчитывали, отмечают эксперты.

Топ-5 стран по военным расходам:

США ($778 млрд),
Китай ($252 млрд),
Индия ($72,9 млрд),
Россия ($61,7 млрд),
Великобритания ($59,2 млрд).

По оценке SIPRI, военные расходы России растут второй год подряд. В прошлом году траты страны на вооружение увеличились на 2,5% и достигли $61,7 млрд.

Военные траты США растут третий год подряд. В 2020 году они выросли на 4,4% по сравнению с 2019 годом, до $778 млрд, что составляет 39% от мировых военных расходов.

Военные расходы Китая растут 26-й год подряд. В прошлом году они выросли до $252 млрд, что на 1,9% больше по сравнению с 2019 годом. За период с 2011 по 2020 год военные расходы КНР увеличились в общей сложности на 76%. Расходы Китая на вооружение росли 26 лет подряд, что стало самым продолжительным периодом непрерывного роста среди всех стран в базе данных SIPRI, уточнили в институте.

Великобритания увеличила свои военные расходы на 2,9%, до $59,2. Расходы Германии выросли на 5,2%, до $52,8 млрд. В общем военные расходы стран Европы в 2020 году увеличились на 4%.

Рост военных расходов был отмечен и в странах НАТО: по данным SIPRI, почти все члены Североатлантического альянса перевыполнили объем трат на вооружение в 2020 году.

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В Азиатско-Тихоокеанский регионе на военные расходы больше всего потратили Индия ($72,9 млрд), Япония ($49,1 млрд), Южная Корея ($45,7 млрд) и Австралия ($27,5 млрд). Военные расходы в странах Африки выросли на 3,4%, до $18,5 млрд, наибольший рост был в Чаде (+31%), Мали (+22%), Мавритании (+23%), Нигерии (+29%) и Уганде (+46%). Траты на вооружение в Южной Америке снизились на 2,1%, до $43,5 млрд, в основном на этот показатель повлияло снижение военных расходов Бразилии (на 3,1%). Совокупные военные расходы 11-ти стран Ближнего Востока снизились на 6,5%, до 143 млрд. В частности, расходы Саудовской Аравии уменьшились на 10%, Кувейта — на 5,9%, Бахрейна — на 9,8%.

Напомним, в 2019 году мировые военные расходы достигали $1,91 трлн, в пятерку лидеров входили США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия.

Россия, оружие, SIPRI
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