Производители западных вакцин от COVID боятся утечек технологии в Китай и Россию

Фармкомпании предупредили американских чиновников, что Россия и Китай могут получить данные о новой технологии производства вакцины против коронавируса, со ссылкой на источники сообщила Financial Times (FT).

Риск подобной утечки технологий существует из-за временного отказа от патентов, заявили производители вакцин на частных встречах с торговыми представителями США и чиновниками Белого дома. В частности, они опасаются, что к России и Китаю может попасть технология матричной РНК, на которой основано большинство западных вакцин и которая может быть использована для других препаратов, в том числе для борьбы с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На основе мРНК, в частности, созданы вакцины против коронавируса Pfizer и Moderna. В молекуле матричной мРНК записана информация об антигене — белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Когда эта молекула попадает внутрь клетки, там синтезируется этот белок, а организм производит на него иммунный ответ.

Представители Индии и ЮАР попросили производителей временно отказаться от патентов на вакцины в октябре 2020 года на встрече стран — членов Всемирной торговой организации. С тех пор эту идею поддержало почти 60 государств, пишет FT. Отказ от патентов обсуждается на фоне опасений того, что богатые страны вакцинируют население значительно быстрее, чем развивающиеся.

Против предложения выступили Великобритания, Швейцария, ЕС и США, президентом которых тогда был Дональд Трамп. Однако главный торговый представитель США Кэтрин Тай, которая была назначена после прихода на пост президента США Джо Байдена, заявила о заинтересованности в пересмотре позиции по этому вопросу. «Рынок вновь не смог удовлетворить потребность развивающихся стран в области здравоохранения», — пояснила она.

Позиция Тай вызвала недовольство фармкомпаний, пишет FT. Производители утверждают, что делают все возможное для расширения производства вакцин против коронавируса, а его темпы замедляют не патенты, а «бутылочные горлышки» в глобальном производстве.