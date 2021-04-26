Войти
Байден предложит G7 усилить давление на Китай
позиция
Байден предложит G7 усилить давление на Китай
Лукашенко подпишет специальный декрет на случай убийства президента
соседи
Лукашенко подпишет специальный декрет на случай убийства президента

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Производители западных вакцин от COVID боятся утечек технологии в Китай и Россию

284
Производители западных вакцин от COVID боятся утечек технологии в Китай и Россию

Фармкомпании предупредили американских чиновников, что Россия и Китай могут получить данные о новой технологии производства вакцины против коронавируса, со ссылкой на источники сообщила Financial Times (FT).

Риск подобной утечки технологий существует из-за временного отказа от патентов, заявили производители вакцин на частных встречах с торговыми представителями США и чиновниками Белого дома. В частности, они опасаются, что к России и Китаю может попасть технология матричной РНК, на которой основано большинство западных вакцин и которая может быть использована для других препаратов, в том числе для борьбы с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На основе мРНК, в частности, созданы вакцины против коронавируса Pfizer и Moderna. В молекуле матричной мРНК записана информация об антигене — белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Когда эта молекула попадает внутрь клетки, там синтезируется этот белок, а организм производит на него иммунный ответ.

Представители Индии и ЮАР попросили производителей временно отказаться от патентов на вакцины в октябре 2020 года на встрече стран — членов Всемирной торговой организации. С тех пор эту идею поддержало почти 60 государств, пишет FT. Отказ от патентов обсуждается на фоне опасений того, что богатые страны вакцинируют население значительно быстрее, чем развивающиеся.

Против предложения выступили Великобритания, Швейцария, ЕС и США, президентом которых тогда был Дональд Трамп. Однако главный торговый представитель США Кэтрин Тай, которая была назначена после прихода на пост президента США Джо Байдена, заявила о заинтересованности в пересмотре позиции по этому вопросу. «Рынок вновь не смог удовлетворить потребность развивающихся стран в области здравоохранения», — пояснила она.

Читайте также: «Земля кочевников» Хлои Чжао получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Позиция Тай вызвала недовольство фармкомпаний, пишет FT. Производители утверждают, что делают все возможное для расширения производства вакцин против коронавируса, а его темпы замедляют не патенты, а «бутылочные горлышки» в глобальном производстве.

вакцина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 26 апреля 2021
Воскресенье, 25 апреля 2021
Суббота, 24 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Дело Дудкина» - старт или финал истории про политические репрессии?

Зеленскому & Co стоит вспомнить, кто посоветовал начать «маленькую победоносную войну» против экспертов и политологов. Потому что этот «советчик» по факту посоветовал наступить на грабли. В результате, даже проплаченные блогеры и эксперты теперь эту власть боятся и ненавидят.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016