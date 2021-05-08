Евросоюз призвал стороны конфликта в Иерусалиме отказаться от насилия

За последние дни напряженность и насилие на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, особенно в Восточном Иерусалиме, возросли, заявил в субботу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
«Насилие и побуждение к ненависти недопустимы, и виновные со всех сторон должны быть привлечены к ответственности. Европейский союз призывает власти принять срочные меры для снижения нынешней напряженности в Иерусалиме», — говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.
В нем сообщается об имевших место в пятницу серьезных столкновениях на Храмовой горе, в результате которых многие получили ранения.
Представитель ЕВС призвал избегать актов подстрекательства вокруг Храмовой горы и соблюдать статус-кво. «Политические, религиозные и общественные лидеры со всех сторон должны проявить сдержанность и ответственность и приложить все усилия, чтобы успокоить эту нестабильную ситуацию», — отмечают в Брюсселе.
В заявлении также выражена обеспокоенность ситуацией с выселением палестинских семей в Шейх-Джарре и других районах Восточного Иерусалима. «Такие действия являются незаконными по международному гуманитарному праву и служат лишь для разжигания напряженности на местах», — подчеркивается в коммюнике ЕВС.
Ранее сообщалось, что столкновения произошли в двух районах Восточного Иерусалима. В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей.
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