Войти
Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
соседи
Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США
дружба народов
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Нетаньяху обвинил мировые СМИ в искаженном освещении событий в Восточном Иерусалиме

258
Нетаньяху обвинил мировые СМИ в искаженном освещении событий в Восточном Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник мировые СМИ в искаженном освещении событий в Восточном Иерусалиме, где с прошлой недели продолжаются беспорядки и столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами.

«Эти события искаженно и ошибочно освещаются в мировых СМИ, что вводит в заблуждение», — заявил Нетаньяху, чьи высказывания распространила его канцелярия. «Сейчас идет противостояние в самом сердце Иерусалима. В этом нет ничего нового, это борьба между нетерпимостью и терпимостью, между идущим вразрез с законом насилием и законом и правопорядком», — продолжил премьер.

Нетаньяху выступил с утверждением, что «за долгую историю Иерусалима только под суверенитетом Израиля с 1967 года можно говорить о длительном, стабильном и безопасном периоде», в течение которого израильские власти «работают над обеспечением свободы вероисповедания и терпимости для всех». «Это миссию невозможно выполнять, время от времени не вступая в конфликт с силами нетерпимости», — добавил он.

Читайте также: Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ

По данным палестинских медиков, по меньшей мере 278 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в Старом городе Иерусалима в понедельник утром. Столкновения в Восточном Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами продолжаются с конца прошлой недели, за несколько дней в них ранения различной степени тяжести получили сотни палестинцев.

В Израиле в понедельник отмечают День Иерусалима, посвященный годовщине присоединения восточной части города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день в городе традиционно проходят различные праздничные мероприятия, включая шествие с флагами.

Биньямин Нетаньяху, Иерусалим
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 мая 2021
Воскресенье, 9 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», - заявил министр на своей странице в Facebook. И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016