Нетаньяху обвинил мировые СМИ в искаженном освещении событий в Восточном Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник мировые СМИ в искаженном освещении событий в Восточном Иерусалиме, где с прошлой недели продолжаются беспорядки и столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами.
«Эти события искаженно и ошибочно освещаются в мировых СМИ, что вводит в заблуждение», — заявил Нетаньяху, чьи высказывания распространила его канцелярия. «Сейчас идет противостояние в самом сердце Иерусалима. В этом нет ничего нового, это борьба между нетерпимостью и терпимостью, между идущим вразрез с законом насилием и законом и правопорядком», — продолжил премьер.
Нетаньяху выступил с утверждением, что «за долгую историю Иерусалима только под суверенитетом Израиля с 1967 года можно говорить о длительном, стабильном и безопасном периоде», в течение которого израильские власти «работают над обеспечением свободы вероисповедания и терпимости для всех». «Это миссию невозможно выполнять, время от времени не вступая в конфликт с силами нетерпимости», — добавил он.
По данным палестинских медиков, по меньшей мере 278 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в Старом городе Иерусалима в понедельник утром. Столкновения в Восточном Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами продолжаются с конца прошлой недели, за несколько дней в них ранения различной степени тяжести получили сотни палестинцев.
В Израиле в понедельник отмечают День Иерусалима, посвященный годовщине присоединения восточной части города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день в городе традиционно проходят различные праздничные мероприятия, включая шествие с флагами.
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