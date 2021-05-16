ЕС потребовал от РФ пересмотреть список «недружественных стран»

Европейский союз сожалеет о решении России создать список иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении Москвы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«ЕС считает необоснованными обвинения в недружественных действиях», — отметил он.
По словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. «Мы призываем Россию пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся под напряжением», — добавил он.
Как отметил Боррель, Евросоюз продолжит согласовывать позицию по этой теме со своими партнерами, а также выражает полную солидарность с Чехией и США, которые оказались в этом списке.
23 апреля Путин подписал указ, который ограничивает возможность принимать сотрудников на работу в диппредставительства недружественных России стран. Положения указа не распространяются на граждан недружественных государств, которые прибыли оттуда в Россию в качестве сотрудников дипмиссий.
15 мая правительство опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России. В списке оказались только две страны — Чехия и США. Документом было утверждено число физических лиц, которые находятся на территории России и с которыми дипломатическим представительствам и консульским учреждениям обеих стран разрешено заключать трудовые договоры. Так, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, США — ни с кем.
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