Украина может запустить COVID-сертификаты с 1 июля

Украина принимает участие в двух рабочих группах по внедрению COVID-сертификатов — от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и от Европейского союза (ЕС). Власти будут готовы запустить документы с 1 июля.
Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам 15 мая.
«Украина принимает участие в двух рабочих группах по введению ковидных сертификатов. Одна — от ВОЗ, вторая — от ЕС, которая предлагает определенные привилегии для вакцинированных лиц или людей с иммунитетом в условиях карантинных ограничений. То есть посещать концерты, кинотеатры, торговые центры и тому подобное. Что конкретно — это еще не решено», — рассказал Ляшко, которого цитирует РБК-Украина.
По его словам, пока все данные о вакцинации вносятся в электронную систему здравоохранения. Параллельно работает группа специалистов из Минздрава, НСЗУ и Минцифры, которая сотрудничает с ВОЗ и ЕС и нарабатывает технические моменты, которые сразу после введения в Евросоюзе будут введены и в Украине.
«Мы не будем „белой вороной“. Что будет утверждено ВОЗ — то будет и у нас, что будет в Евросоюзе — то будет и у нас...По словам министра здравоохранения, с 1 июля мы готовы запустить такие сертификаты», — сказал главный санврач.
Он добавил, что в Евросоюзе и Израиле заявили, что будут признавать прививки всеми вакцинами, которые имеют разрешение от ВОЗ. Что касается вакцины от Sinovac, то она ждет разрешения ВОЗ.
«Мы отслеживаем это. Мы ожидали, что это разрешение будет уже в конце апреля, затем — в начале мая. В начале мая появилось одобрение только в отношении Sinopharm. По Sinovac еще ждем, просто технически эта проверка обычно занимает время. Но было заявление в середине апреля от руководителя отдела ВОЗ, что они подтверждают эффективность этих обеих китайских вакцин», — пояснил Ляшко.
Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре — Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.
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