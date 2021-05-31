Премьеры Молдовы, Грузии и Украины просят ЕС облегчить доступ к вакцинам от COVID-19

Премьер-министры Молдовы, Грузии и Украины в совместном обращении к председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен попросили включить страны «Восточного партнерства» в механизм ЕС по обмену вакцинами от COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Приветствуя доставку партий вакцины от коронавируса через платформу COVAX и двусторонние каналы, премьеры подчеркнули важность «возможности прямых закупок у производителей или стран-партнеров для обеспечения устойчивости и эффективности процесса вакцинации». Они также предлагают изучить возможность применения в отношении стран «Восточного партнерства» механизмов поддержки, недавно использовавшихся в случае стран Западных Балкан, которые обеспечат получение достаточного количества доз вакцины от COVID-19 в приемлемые сроки.

МИД Молдовы указывает, что совместное обращение подписано в рамках недавно начатого трехстороннего формата усиленного сотрудничества по европейской интеграции между Украиной, Грузией и Молдовой под названием «Ассоциированное трио».

«Страны „Ассоциированного трио“ убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах-партнерах, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванного пандемией COVID-19 кризиса», — говорится в обращении.

В середине мая министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали в Киеве меморандум о создании «Ассоциированного трио». Документ направлен на решении трех основных задач: структурирование консультаций по европейской интеграции между внешнеполитическими ведомствами трех стран, приобщение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координацию позиций в рамках «Восточного партнерства».