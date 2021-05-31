Литва объявила Шария персоной нон грата

Литва аннулировала журналисту и политику Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. Это произошло 10 мая 2021 года.
Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения, им передали соответствующие материалы.
По имеющейся информации, Анатолий Шарий нанял одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.
Напомним, в начале марта Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.
Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария для избрания меры пресечения в суде.
Служба безопасности Украины попросила международную правовую помощь в деле Шария. Ожидается, что Киевская городская прокуратура должна подготовить документы для того, чтобы была возможность проводить следственные действия на территории других стран.
До этого блогер дважды не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в розыск.
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