ВОЗ одобрила китайскую вакцину от Sinovac

Странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам были предоставлены заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире. Об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира ВОЗ.

«ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства», — говорится в сообщении.

Китай и ряд других стран, включая Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию, уже используют вакцину Sinovac.

Украина заключила контракт на поставку 1,8 миллиона доз вакцины от Sinovac Biotech в конце прошлого года.