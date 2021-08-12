Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины Sinovac

Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции — 14 дней, в связи с распространением штамма «дельта» и постепенным ростом заболеваемости в Украине.

Согласно сообщению на сайте ведомства, эксперты Минздрава приняли такое решение проанализировав рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами.

Согласно исследованиям, после вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.

CoronaVac — это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, «обезвреженный» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

По состоянию на 12 августа вакциной CoronaVac / Sinovac Biotech привили более 1,22 млн украинцев.