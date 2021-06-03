Верховная рада разблокировала подписание закона об онлайн-торгах землей. Речь идет о законопроекте № 2195.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В парламент внесли семь проектов постановлений об отмене результатов голосования за законопроект, однако народные депутаты не поддержали ни один из них.

Таким образом закон теперь может подписать глава парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, в понедельник во фракции «Слуга народа» анонсировали, что разблокируют подписание документа.