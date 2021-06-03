Статус олигарха в Украине будут присваивать решением СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы решение о признании лица олигархом принимал Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Это определено президентским законопроектом «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Решение СНБО о признании лица олигархом вступает в силу с дня официального опубликования указа президента о введении его в действие.

Также Зеленский предлагает создать реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).