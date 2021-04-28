Депутаты передали находящуюся в госсобственности землю в коммунальную собственность

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

За законопроект проголосовали 284 народных депутата (при минимально необходимых 226 голосах) на пленарном заседании в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является передача земель госсобственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность. Законопроект также реформирует систему управления в сфере земельных отношений, снимает искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа населения и бизнеса к земельным ресурсам, снижает коррупционные риски в сфере земельных отношений.

Предполагается отказаться от существования специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений, с созданием вместо него центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных.

Кроме того, предполагается упразднение институтов государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель, отмена полномочий ВР согласовывать изменения целевого назначения особо ценных земель, отмена необходимости согласовывать с Кабинетом министров продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Из Земельного кодекса Украины также исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юрлиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Законопроект № 2194 вводит принципы «одного касания» и «молчаливого согласия» при проверке государственными органами документации по землеустройству и оценке земель требованиям нормативно-правовых актов. Для реализации данной инициативы из законодательства изымаются требования по предоставлению ряда лишних согласовательных документов, отменяется государственная экспертиза документации по землеустройству.

Согласно пояснительной записке, документ отменяет процедуру выдачи спецразрешений на снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков, но вводит общее правило по определению требований по сохранению поверхностного (плодородного) слоя почвы в документации по землеустройству.

Предусматривается постепенный отказ от «бумажной» технологии составления документации по землеустройству и технической документации по оценке земель, она должна разрабатываться исключительно в электронном виде и заверяться электронной цифровой подписью разработчика. Также вводятся правовые гарантии полной открытости и доступности документации по землеустройству, публичности ее рассмотрения, в том числе предельно упрощается доступ к ней граждан, органов власти и ее разработчиков.

Документ вводит обязательное страхование ответственности исполнителей работ перед заказчиками и третьими лицами за последствия и убытки, допущенные при составлении документации по землеустройству или выполнении топографо-геодезических работ, эта законодательная норма заменит функции государственного надзора по землеустройству и топографо-геодезической деятельности, ничем не гарантирующего реального возмещения ущерба лицам, пострадавшим от некачественного выполнения работ.

Помимо этого, предполагается исключить экономическую оценку земель из состава землеоценочных работ. Также предоставляется статус публичной информации данным о качестве почв и оценочной стоимости земельных участков и отчетам о стоимости земельных участков государственной и коммунальной собственности.