К покупателю здания теперь будет автоматически переходить право пользования земельным участком под ним

Верховная Рада установила «автоматичность» перехода прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на нем здание или сооружение от землепользователя к новому владельцу имущества.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», за соответствующий закон (№ 0850) во втором чтении и в целом без обсуждения во вторник проголосовало 297 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Закон также обязывает приобретателя права собственности на здание, находящиеся на земельном участке государственной и коммунальной собственности, оформить права на нее в течение 30 дней, если право пользования такого участка не оформлено.
«Принятие законопроекта будет способствовать объединению правовой судьбы земельных участков и расположенных на них зданий, сооружений, а также уменьшит коррупционные риски при переоформлении прав землепользования на земельные участки государственной и коммунальной собственности», — отмечалось в пояснительной записке к документу.
В то же время Главное юридическое управление Верховной Рады высказало много претензий к документу. В частности, по мнению парламентских юристов, закон не предусматривает установления какой-либо корреляции между размерами и стоимостью приобретенного объекта недвижимости и размерами и стоимостью земельного участка, на котором он размещен. «На практике это означает, в частности, возможность завладения земельными участками, размер и стоимость которых неадекватно большие по сравнению с размещенными на них объектами недвижимого имущества», — считают в Главном юруправлении Рады.
Помимо того, по ее мнению, в законе не учтено, что земельный участок является самостоятельным объектом права собственности, и вопреки этому документ предполагает возникновение прав собственности/пользования в отношении земельного участка без совершения в отношении него отдельной сделки.
Юристы также отмечают, что в законе не урегулирован вопрос перехода права собственности/пользования в отношении земельного участка в случае, если на нем расположено несколько зданий.
Помимо того они утверждают, что предусмотренный документом переход права аренды (пользования на праве эмфитевзиса, суперфиции) земельного участка к владельцу приобретенного здания нарушает права предыдущего арендатора, а также комплекс установленных законом гарантий его статуса.
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