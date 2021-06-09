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РФ не удалось доказать передачу Украине ракеты, которой сбили Boeing

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РФ не удалось доказать передачу Украине ракеты, которой сбили Boeing

Российская сторона не доказала заявления о том, что ракета, которой предположительно был сбит малайзийский Boeing в июле 2014 года, была направлена в войска на территории Украины в 1986 году и с тех пор не возвращалась в РФ. Об этом сообщила в среду на слушаниях в судебном комплексе «Схипхол» судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

По ее словам, РФ передала Совместной следственной группе расшифровку записи беседы со свидетелем, который, основываясь на фотографиях и номерах, утверждает, что ракета, о которой идет речь, была произведена в 1986 году и передана Минобороны. Показания другого свидетеля указывают на то, что в декабре 1986 года ракета была направлена в военную часть 20152 на территории Украины. «Однако украинские власти опровергают эту информацию», — сказала Керстенс-Фокенс.

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Международные следователи, продолжила она, считают, что заявления РФ о передаче ракеты украинским вооруженным силам не были подкреплены достаточными доказательствами, а документы, предоставленные российской стороной, которые должны были показать, где она была произведена и когда передана, заполнены не полностью.

MH-17
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