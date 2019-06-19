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Расследователи официально назвали имена подозреваемых по делу о гибели MH17

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Расследователи официально назвали имена подозреваемых по делу о гибели MH17

Представители Объединенной следственной группы (JIT), которые занимаются расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17. Это — бывший министр обороны сампровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Об этом на пресс-конференции, трансляция которой велась на Youtube, сообщил глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен. Их обвинили в убийстве.

По его словам, уже есть четыре ордера на арест всех фигурантов. Они, указал Паулиссен, будут объявлены в национальный и международный розыск. Двое из подозреваемых, добавил он, в настоящее время находятся в России. В связи с этим Нидерланды собираются обратиться к России для содействия в расследовании дела. Однако об экстрадиции этих людей Амстердам, по словам Паулиссена, просить не будет: «Российская и украинская Конституции запрещают экстрадицию своих граждан», — добавил глава центрального департамента уголовных расследований Нидерландов.

При этом он отметил, что есть вероятность того, что подозреваемые хотели сбить военный, а не гражданский самолет. «Даже если первоначальный план был таким, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17», — заявил Паулиссен, заметив, что сегодня Нидерланды начинают судебное преследование этих людей, расследование дела в свою очередь продолжается.

Рейс MH17 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки были найдены на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии. Международная следственная группа (JIT) работает во главе с прокуратурой и полицией королевства при участии полицейских и правоохранителей из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. О том, что уголовное разбирательство будет вестись в Нидерландах страны-члены JIT договорились 5 июля 2017 года. 24 мая 2018 года JIT сообщила, что установка «Бук», из которой был сбит лайнер, принадлежал российской армии — 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области. Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.

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В день брифинга свое очередное расследование выпустила неправительственная исследовательская группа Bellingcat. В нем указано, что к крушению лайнера могут быть причастны три структуры — так называемое министерство обороны ДНР, военная разведка — ГРУ ДНР, группа Игоря Безлера и батальон «Восток» под руководством Александр Ходаковского. Всего Bellingcat назвала имена 12 человек.

MH-17
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