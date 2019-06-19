Bellingcat обнародовал имена людей, причастных к трагедии МН 17

Инициативная группа Bellingcat обнародовала имена тех, кто может быть прямо или косвенно ответственны за трагедию рейса МН 17.
Об этом в среду сообщает нидерландский телеканал NOS. Вместе с тем, Bellingcat не указал, кто конкретно отдал приказ выпустить ракету или нажать кнопку спусковой установки.
В соответствии с докладом Bellingcat, одно из имен — Валерий Стельмах, который до выпуска ракеты из системы Бук информировал свое командование по телефону о том, что самолет приближается.
Другое имя — Олег Пулатов, заместитель генерал-майора Сергея Дубинского. В соответствии с данными Bellingcat, Дубинский и Пулатов в 2014 году играли важную роль в транспортировке установки в Украину и обратно. Названо и имя Леонида Карченко, который также играл важную роль в транспортировке.
Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
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