Bellingcat обнародовал имена людей, причастных к трагедии МН 17

Инициативная группа Bellingcat обнародовала имена тех, кто может быть прямо или косвенно ответственны за трагедию рейса МН 17.

Об этом в среду сообщает нидерландский телеканал NOS. Вместе с тем, Bellingcat не указал, кто конкретно отдал приказ выпустить ракету или нажать кнопку спусковой установки.

В соответствии с докладом Bellingcat, одно из имен — Валерий Стельмах, который до выпуска ракеты из системы Бук информировал свое командование по телефону о том, что самолет приближается.

Другое имя — Олег Пулатов, заместитель генерал-майора Сергея Дубинского. В соответствии с данными Bellingcat, Дубинский и Пулатов в 2014 году играли важную роль в транспортировке установки в Украину и обратно. Названо и имя Леонида Карченко, который также играл важную роль в транспортировке.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.