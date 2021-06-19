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Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

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Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о решении по украинским воздушным судам на фоне запрета Украины пользоваться своим воздушным пространством.

«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», — цитирует главу государства близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Напомним, что в конце мая наша страна прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила белорусским самолетам пользоваться своим воздушным пространством.

Это произошло после экстренной посадки в Минске рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного Роман Протасевич. Его задержали при проверке документов. Молодого человека обвиняют по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков».

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Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили избегать неба Беларуси. Пятого июня вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.

Беларусь, Александр Лукашенко, авиасообщение
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 7 минут назад

UA . ЩОБ ДОБРЕ ВИГОСТРЕНОЮ СОКИРОЮ ТИ НЕ ВИГНАВ З ЗЕМЛІ І ВЛАДИ ФАШИСТІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ЄВРЕЯМИ ПУТІНА З РОСІЯНАМИ ЩОБ ТАЄМНО ВБИТИ ТЕБЕ ТЮРМОЮ ОКУПАЦІЇ НАЦИСТИ РОБ ЛЯТЬ ВСЕ ЩОБ ТИ СПАВ ЖИВИЙ І МЕРТВИЙ І ПОКИ ПОТРАПИШ В МОРГ БУВ СЛІИЙ І ГЛУХИЙ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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