Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о решении по украинским воздушным судам на фоне запрета Украины пользоваться своим воздушным пространством.
«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», — цитирует главу государства близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».
Напомним, что в конце мая наша страна прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила белорусским самолетам пользоваться своим воздушным пространством.
Это произошло после экстренной посадки в Минске рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного Роман Протасевич. Его задержали при проверке документов. Молодого человека обвиняют по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков».
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили избегать неба Беларуси. Пятого июня вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
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