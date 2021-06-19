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В отношении Шария расследуют уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии

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В отношении Шария расследуют уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии

Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыли уголовные дела против блогера Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинаций в финансировании «Партии Шария».

«Получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственность недвижимости, где скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования „Партии Шария“. Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины», — написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале в субботу.

В ответе Офиса генпрокурора на запрос Гончаренко, фотокопию которого нардеп обнародовал на телеграмм-канале, уточняется, что расследование ведется по ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная в крупном размере; уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

НАПК в свою очередь также сообщило, что обнаружило признаки уголовных преступлений в отчете «Партии Шария».

«НАПК сообщило, что в результате анализа отчета „Партии Шария“ обнаружили признаки уголовных преступлений: представление заведомо ложных данных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса. Все материалы НАПК передало Нацполиции (уже открыто дело) и Фискальной службе», — написал Гончаренко.

В ответе НАПК на депутатское обращение, обнародованном нардепом, что агентство не имеет полномочий проводить проверку источников поступления средств, за счет которых юридические лица осуществляют поддержку политических партий, однако об обнаруженных признаках правонарушений было уведомлено Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

«По информации ГСУ Нацполиции, по переданным Национальным агенством материалам проводится досудебное расследование в уголовном производстве, с учетом чего Национальное агентство не может предоставить дополнительные данные об обнаруженных признаках уголовных правонарушений», — отмечается в ответе НАПК.

Кроме того, НАПК передало Государственной фискальной службе Украины информацию и копии отчетов «Партии Шария» за 2019 год и первый квартал 2020 года в связи с досудебным расследованием.

Как сообщалось, в феврале Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

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По данным СМИ, Шарий проживает в настоящее время в Испании.

Его вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не появился. Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск.

1 марта Служба безопасности Украины выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации «Партии Шария». Сведения быливнесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

НАПК, Анатолий Шарий, Партия Шария
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