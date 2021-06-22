Назван симптом коронавируса, который отмечается только у вакцинированных

Британские исследователи выявили признак заражения коронавирусом, которые встречается только у тех, кто привился, пишет Express.

По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего в мире исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов, — у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых оно считается признаком не коронавируса, а скорее простуды или аллергии.

«Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года», — добавили исследователи.

По словам ученых, люди, прошедшие вакцинацию и впоследствии все же заразившиеся коронавирусом, даже в легкой форме, называют одним из признаков болезни именно чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных, среди которых — высокая температура, потеря вкуса и/или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и постоянный кашель.

«Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», — подытожили авторы исследования.

Ранее ученые заявили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.