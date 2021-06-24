На пяти пляжах Киева не рекомендуют купаться

Главное управление Госпотребслужбы в Киеве не рекомендует купаться на пяти пляжах столицы. Там зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«В пробах воды из водоемов, отобранных на пляжах Киева, зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах «Троещина», «Веселка», «Тельбин», «Вербный» и «Пуща-Водица», — говорится в сообщении.

Столичная Госпотребслужба рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха — без купания.

Напомним, официально в Киеве к пляжному сезону подготовили 14 пляжей.