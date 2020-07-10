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В Киеве не рекомендуют купаться на всех пляжах

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В Киеве не рекомендуют купаться на всех пляжах

На всех столичных пляжах установлены желтые флаги, следовательно, купаться не рекомендуется.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Главное управление Госпродпотребслужбы в г.Киеве сообщило о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха жителей на водных объектах столицы, где обнаружены отклонения от требований. В частности, превышен индекс лактопозитивнои кишечной палочки», — говорится в сообщении.

Как отметили в коммунальном предприятии «Плесо», эту ситуацию вызвали сильные дожди, которые были в последние дни. Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. Для возвращения показателей к нормативным необходимо 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято.

Директор по развитию зон рекреации КП «Плесо» Константин Пигуля отметил, что это не загрязнение. По его словам, таким можно считать лишь попадание в воду патогенных веществ (нефти, химикатов и т.д.).

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Отмечается, что в течение 3-х дней специалисты КП «Плесо» проведут дополнительные анализы воды. Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.

В КГГА напомнили, что желтый флаг означает «не рекомендуем купаться», зеленый — «купание разрешено», красный — «купаться запрещено».

Киев, пляжи
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