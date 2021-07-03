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В проекте оборонного бюджета США не оказался антироссийских санкций

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В проекте оборонного бюджета США не оказался антироссийских санкций

В проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (1 октября 2021 года — 30 сентября 2022 года), который подготовили в палате представителей, не были включены новые санкции против России. Об утверждении текста документа сообщается в Twitter комитета по ассигнованиям палаты представителей, а черновик проекта опубликован в базе данных конгресса. В документе содержится запрет на сотрудничество с «Рособоронэкспортом», однако это компания давно находится под американскими санкциями.

Пока проект бюджета Пентагона на следующий финансовый год одобрен лишь одним из подкомитетов комитета по ассигнованиям палаты представителей США, который занимается оборонными делами. 13 июля документ будет рассмотрен комитетом по ассигнованиям в целом, сообщает издание Politico. Потом законопроект будет обсуждаться в комитете по вооруженным силам палаты представителей, после чего будет вынесен на голосование палаты.

В последние годы конгрессмены часто включали рестрикции против России в оборонный бюджет. Антироссйиские ограничения содержатся в оборонном бюджете США на текущий финансовый год, оканчивающийся 30 сентября. Так, в документе были прописаны новые ограничения в отношении проекта «Северный поток-2».

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Фигурировали антироссийские санкции и в предыдущем оборонном бюджете — на 2020-й финансовый год, который был подписан Трампом в декабре 2019 года. Тогда ограничения тоже касались проекта «Северный поток-2», а конкретнее — его операторов.

Впрочем, антироссйиские инициативы все еще могут попасть в текст оборонного бюджета на 2022 финансовый год — только на более поздней стадии его проработки.

Россия, США, санкции
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