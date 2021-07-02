Литва объявила экстремальную ситуацию из-за потока мигрантов из Беларуси

Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в стране из-за нелегальной миграции с территории Беларуси.
За последние сутки было задержано 150 мигрантов — это в три раза больше, чем прошлые суточные рекорды. В 2021 году на территорию Литвы пытались попасть 822 незаконных мигранта — в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.
Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей ведомства. В Литве организовано 835 мест для расселения, около 500 уже заняты.
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ослабить миграционный контроль на границе с Европой. "Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить",— говорил он. Глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что белорусские власти преднамеренно перенаправляют крупные потоки мигрантов, используя их в качестве оружия в гибридной войне.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016