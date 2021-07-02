Литва объявила экстремальную ситуацию из-за потока мигрантов из Беларуси

Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в стране из-за нелегальной миграции с территории Беларуси.

За последние сутки было задержано 150 мигрантов — это в три раза больше, чем прошлые суточные рекорды. В 2021 году на территорию Литвы пытались попасть 822 незаконных мигранта — в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.

Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей ведомства. В Литве организовано 835 мест для расселения, около 500 уже заняты.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ослабить миграционный контроль на границе с Европой. "Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить",— говорил он. Глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что белорусские власти преднамеренно перенаправляют крупные потоки мигрантов, используя их в качестве оружия в гибридной войне.