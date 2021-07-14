В США вступил в силу запрет на ввоз собак из Украины и еще 112 стран

США временно приостановили ввоз собак из 113 государств, отнесенных к категории стран с высоким риском распространения бешенства. О принятии соответствующего решения ранее сообщал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, СDС), документ вступил в силу 14 июля.
Ограничения призваны обезопасить население страны от повторного попадания вируса бешенства в США: случаи заражения вирусом бешенства не регистрировались в США с 2007 года. Около 6% собак, ввозимых на территорию Соединенных Штатов, прибывают из стран, где широко распространен вирус собачьего бешенства, подсчитали в организации. Кроме того, за последние два года значительно выросло число животных, которыми отказали во въезде в страну из-за нарушений требований к вакцинации. Эти животные были вынуждены ожидать депортации в страну вылета, из-за чего они рисковали своим здоровьем и даже жизнью, отмечает CDC.
В перечень государств с «высоким риском» помимо включены Украина, КНР, Россия, Казахстан, Узбекистан, Индия, Бразилия, Перу, Кения, Сальвадор, Гватемала, Сирия, Беларусь, Афганистан, Саудовская Аравия, Пакистан, Иордания, Эквадор, Куба, Малайзия, Индонезия, Нигерия, Непал, Северная Корея и другие.
Кто может ввезти собаку в США из страны с «высоким риском»:
Чтобы эти категории людей смогли привезти в США собаку из страны с высоким риском по бешенству, нужно оформить прибытие животного по определенной процедуре.
Срок действия нововведений в документе не обозначен, постановление будет «периодически пересматриваться».
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