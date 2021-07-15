В Турции за контрабанду наркотиков задержали украинских моряков

Турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По его данным, на следующий день прокуратура г. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников.
«Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков», — отметили в МИД.
Посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь.
«Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещения украинских моряков. Остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели», — сообщил Николенко.
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