В «Слуге народа» считают Авакова лучшим вариантом на пост мэра Харькова

Председатель политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко считает экс-министра внутренних дел Арсена Авакова лучшим из вероятных кандидатов на должность мэра Харькова и готов поддержать его в случае выдвижения от областной парторганизации их политсилы.
«Если организация (Харьковская областная парторганизация „Слуги народа“ — Ред.) его выдвинет от нас, то я буду, конечно, поддерживать», — сказал Корниенко журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько реально, что Аваков может быть кандидатом в мэры Харькова от партии «Слуга народа».
«Конечно, я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович не вижу. Это была бы окончательная точка в вопросе о том, русский ли город Харьков или какой-то там малороссийский, потому что это была окончательная точка в том, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, что там человек, который за десять лет не дал ни единого основания сомневаться в его патриотичности, и конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича также имеются», — добавил он.
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